Самолеты "ВИМ-Авиа" перевезли более двух тысяч пассажиров в четверг

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Самолеты "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми проблемами, в четверг перевезли более 2 тысяч ее пассажиров, другие российские авиакомпании — 1,247 тысячи пассажиров, 548 человек — иностранные авиаперевозчики, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Министр транспорта Максим Соколов в пятницу провел утреннее заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"По данным оперативного штаба, всего за вчерашние сутки перевезено почти 4 тысячи пассажиров. Более 2 тысяч перевезено бортами "ВИМ-Авиа", 1247 – другими российскими авиакомпании, 548 — иностранными авиаперевозчиками", — говорится в сообщении Минтранса по итогам утреннего штаба.

На сегодня запланировано 36 рейсов: 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 – это внутренние регулярные рейсы, 6 — международные регулярные и 14 – международные чартеры.