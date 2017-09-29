"Интурист" за ночь вывез из Турции более тысячи клиентов "ВИМ-Авиа"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Туроператор "Интурист" рассчитывает до воскресенья наверстать отставание от графика по возвращению с отдыха туристов с билетами "ВИМ-Авиа"; только за минувшую ночь из Турции вывезли 1,2 тысячи человек, сообщил РИА Новости замгендиректора компании НТК "Интурист" Сергей Толчин.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

По его словам, по состоянию на понедельник по линии авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Турции находились порядка 9,5 тысячи туристов этого туроператора. На сегодняшний день дата вылета наступила у 2,5 тысячи из них.

"Сегодня за ночь было вывезено 1,2 тысячи туристов. Мы рассчитываем, что к воскресенью отставание графика будет наверстано, люди будут вывозиться в соответствии с их планами", — сказал Толчин. Он уточнил, что туроператор ведет работу с порядка десяти авиакомпаниями.