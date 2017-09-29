Египетские власти отмечают рост турпотока в Шарм-эш-Шейх

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 29 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Поток иностранных туристов в Шарм-эш-Шейх увеличился, но для него по-прежнему характерны сезонные колебания, рассказал РИА Новости глава Государственного комитета по развитию туризма Египта Хишам ад-Думейри.
Год назад курортный город был практически пуст, после того как многие страны приостановили авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом. Сейчас к полноценной работе вернулись многие гостиницы, рестораны, кафе и магазины. Увеличился и трафик местного аэропорта. Но к концу сентября местные отели заполнены лишь на треть. "Все зависит от сезона, сейчас начались занятия в школах, и заполняемость гостиниц в Шарм-эш-Шейхе в районе 30%, в августе этот показатель достигал 50-60%", — сказал глава Госкомитета по развитию туризма.
В целом египетские власти указывают на значительный рост доходов от туризма. Так, за первые семь месяцев 2017 года египетский туристический сектор принес 3,5 миллиарда долларов США, что гораздо больше, чем за весь 2016 год.
После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами после того, как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.