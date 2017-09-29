Египетские власти отмечают рост турпотока в Шарм-эш-Шейх

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 29 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Поток иностранных туристов в Шарм-эш-Шейх увеличился, но для него по-прежнему характерны сезонные колебания, рассказал РИА Новости глава Государственного комитета по развитию туризма Египта Хишам ад-Думейри.

"Наконец-то, и в Шарм-эш-Шейхе ситуация сдвинулась. Сюда приезжают туристы, прежде всего из Украины, а также Польши и Германии", — сказал ад-Думейри.

Год назад курортный город был практически пуст, после того как многие страны приостановили авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом. Сейчас к полноценной работе вернулись многие гостиницы, рестораны, кафе и магазины. Увеличился и трафик местного аэропорта. Но к концу сентября местные отели заполнены лишь на треть. "Все зависит от сезона, сейчас начались занятия в школах, и заполняемость гостиниц в Шарм-эш-Шейхе в районе 30%, в августе этот показатель достигал 50-60%", — сказал глава Госкомитета по развитию туризма.

В целом египетские власти указывают на значительный рост доходов от туризма. Так, за первые семь месяцев 2017 года египетский туристический сектор принес 3,5 миллиарда долларов США, что гораздо больше, чем за весь 2016 год.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами после того, как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.