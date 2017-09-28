"Домодедово" обслуживает "ВИМ-Авиа" без оплаты услуг наземных служб

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" производит обслуживание самолетов "ВИМ-Авиа" без получения оплаты за услуги наземных служб, шесть самолетов авиакомпании будут подготовлены к вылету в четверг, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Уточняется, что службы аэропорта уже обслужили вылет пяти воздушных судов, включая 3 — Boeing 777, 1 – Airbus A319, 1 — Boeing 757. Еще по одному Boeing 777 авиакомпания ожидает подтверждение со стороны регулятора.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.