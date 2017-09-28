Глава Ростуризма рассказал о Федеральной целевой программе развития отрасли

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Реализация новой Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на период с 2019 по 2025 год позволит довести общий туристический поток в РФ до 93 миллионов человек, заявил в четверг руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В четверг он выступил на заседании экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему "Меры государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма в РФ".

"Успешная реализация ФЦП к 2025 году позволит создать инфраструктуру туристской отрасли, а так же маркетингово-образовательную и информационно-коммуникационную среду, которые будут способствовать росту объёмов услуг туризма, оказанных гражданам России и иностранным туристам", — сказал Сафонов.

"С учётом мероприятий программы к 2025 году совокупный туристский поток будет на 55% состоять из граждан РФ и на 45% из граждан других стран, въезжающих в Россию. Общий туристический поток в РФ может достигнуть 93 миллионов человек", — озвучил он свой прогноз.