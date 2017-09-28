В Совфеде считают, что новые нормы провоза багажа снизят дешевые авиатарифы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новые нормы бесплатного провоза багажа позволят сделать самые низкие тарифы на авиаперевозки дешевле ещё на 10-15%, полагает председатель Экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный билет. При этом возвратный билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа. В связи с этим законом Минтранс предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разработал соответствующий проект изменений в ФАП.

"По предварительным расчётам, исключение нормы бесплатного провоза багажа позволит сделать самые дешёвые тарифы дешевле ещё на 10-15%", — сказал РИА Новости сенатор. Он уточнил, что отмена нормы бесплатного провоза багажа при авиаперевозках касается исключительно "невозвратных" тарифов, а для "возвратных" она остаётся и не может быть меньше 10 килограмм.

По словам сенатора, в итоге пассажиру предлагаются на выбор следующие тарифы: невозвратный без нормы бесплатного провоза багажа (самый низкий тариф в линейке), невозвратный с нормой бесплатного провоз багажа и возвратный с нормой бесплатного провоза багажа.

"Во всех случаях пассажир может бесплатно перевозить ручную кладь весом не менее пяти килограмм. В неё не включаются рюкзаки, дамские сумки и портфели, верхняя одежда, костюм в портпледе, детское питание, лекарства, трости, ходунки, костыли и коляски, используемые пассажиром — все эти вещи можно брать в салон самолёта без доплаты, если они проходят по габаритам. При этом такие вещи, как, например, детские коляски, которые нельзя безопасно разместить в салоне, будут провозиться в багаже бесплатно", — пояснил член Совета Федерации.

Фомин акцентировал внимание на том, что зонтики, сотовые телефоны, портативные компьютеры, фотоаппараты исключены из бесплатного перечня, так как их можно упаковать в портфель, рюкзак или сумку. Главное, чтобы общий вес не превышал пяти килограммов.

"Кроме того, пассажирам, которые оформили электронную регистрацию, больше не нужно маркировать ручную кладь. Чтобы доверием перевозчика не злоупотребляли, перед посадкой кладь могут взвесить, и если вес превышает норму, пассажиру придется сдать эти вещи в багаж", — сказал он.

В среду на пленарном заседании в Совете Федерации рассматривался вопрос "О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части провоза багажа". В рамках рассмотрения вопроса была представлена новая редакция федеральных "Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части провоза багажа".