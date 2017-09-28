Посол Швеции надеется, что число туристов из России увеличится

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посол Швеции в Москве Петер Эриксон надеется, что россияне выйдут на первое место среди стран, не входящих в Евросоюз (ЕС), по количеству туристов в Швеции.

"Пик российского туризма в Швецию был в 2013 году, и после этого спад был, может быть, в половину", — заявил он в интервью РИА Новости, добавив, что низшие показатели потока российских туристов уже преодолены и теперь он "немножко повышается опять".

"После спада турпотока россияне, по-моему, на втором месте в Швеции, на первом сейчас китайцы. Это вне Европейского союза. Надеюсь, вы обгоните китайцев", — сказал Эриксон, отметив, что среди граждан ЕС чаще всего приезжают гости из Норвегии, Финляндии и Германии. Шведский посол связал спад турпотока из России в Швецию с валютным курсом рубля и состоянием российской экономики.

При этом он сообщил, что Швеция, будучи частью Шенгенской зоны, является одной из стран ЕС, которые быстрее всех оформляют визу. "Насколько я знаю, мы отдаем паспорт в течение двух дней", — сказал посол.

Наиболее распространенными разновидностями туризма в Швеции Эриксон назвал шопинг-уикенды в Стокгольме, а также экологический туризм. "Конечно, огромные пространства есть в природе России, но в Швеции есть свои разные виды экотуризма. Швеция получила приз как лучшая дестинация экотуризма", — отметил дипломат. "В Швеции есть что посетить, и я уверен в том, что рост (потока туристов из России – ред.) будет продолжаться", — заключил Эриксон.

По данным шведского совета по туризму Visit Sweden, в июне 2017 года турпоток из России увеличился на 27,2% по сравнению с июнем 2016. В первой половине 2017 года количество поданных россиянами заявлений на получение шенгенской визы для посещения Швеции возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.