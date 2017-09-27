Извержение вулкана на Бали может нарушить планы пассажиров аэропорта

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По меньшей мере пять тысяч пассажиров рейсов, вылетающих из аэропорта индонезийского Бали, могут столкнуться с трудностями в случае извержение вулкана на острове, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на министра транспорта.

В связи с активностью вулкана Агунг на данный момент на всей территории острова Бали объявлено чрезвычайное положение. Радиус зоны особой опасности составляет 12 километров от кратера вулкана. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября. Почти 50 тысяч человек эвакуированы, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

"Среди этих 5 тысяч пассажиров самолетов, которых может затронуть (извержение), 70% — приезжие, а остальные 30% — жители Бали", — заявил глава минтранса Буди Карья.

Для приема перенаправленных рейсов уже готовы десять близлежащих аэропортов. Власти также подготовили 100 автобусов для перевозки пассажиров в другие воздушные гавани в случае необходимости.

Ранее посольство РФ в Индонезии рекомендовало российским туристам, находящимся на Бали, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова в связи с активностью вулкана.