Власти Крыма разрабатывают меры снижения цен на авиаперелет и отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма прорабатывают вопрос снижения цен на авиаперелеты и отдых на полуострове, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"У нас получается, стоимость авиаперелета в процентном отношении ко всей стоимости отдыха – порядка 40-60%. Это очень много. В этой связи необходимы действенные меры", — сказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, речь может идти об установке предельно допустимых надбавок на стоимость авиаперелетов, субсидировании авиакомпаний и туроператоров. "Надеемся, что к следующему году удастся ситуацию в некотором смысле поменять", — подчеркнул министр.
В частности, по его словам, возможно, будет принято решение о снижении ставки налога на землю.