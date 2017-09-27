Власти Крыма разрабатывают меры снижения цен на авиаперелет и отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма прорабатывают вопрос снижения цен на авиаперелеты и отдых на полуострове, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, проблема высоких цен на авиаперелеты достаточно серьезная, так как значительно снижает конкурентоспособность крымских курортов.

"У нас получается, стоимость авиаперелета в процентном отношении ко всей стоимости отдыха – порядка 40-60%. Это очень много. В этой связи необходимы действенные меры", — сказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, речь может идти об установке предельно допустимых надбавок на стоимость авиаперелетов, субсидировании авиакомпаний и туроператоров. "Надеемся, что к следующему году удастся ситуацию в некотором смысле поменять", — подчеркнул министр.

Кроме того, Волченко отметил, что высокие цены на отдых объясняются объективными и субъективными факторами. "Есть объективные факторы – это достаточно высокая стоимость продуктов питания, высокая стоимость ресурсов. Часть этих вопросов, мы очень надеемся, пойдет на понижение в следующем году. Плюс мы работаем с отелями и санаториями, пытаемся найти точки соприкосновения. Они могут быть и в плоскости государственного администрирования", — сказал Волченко.

В частности, по его словам, возможно, будет принято решение о снижении ставки налога на землю.