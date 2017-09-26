Минтрансу предложили вернуть деньги клиентам "ВИМ-Авиа" из Резервного фонда

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров просит Минтранс РФ рассмотреть возможность вернуть деньги купившим билеты "ВИМ-Авиа", которая прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, за счет средств Резервного фонда, говорится в обращении объединения на имя главы Минтранса (есть в распоряжении РИА Новости).
По мнению авторов письма, возмещение должно происходить только по билетам, приобретенным до 26 сентября, если пассажир отказывается от перелета по указанному маршруту альтернативными компаниями и билет был приобретен не в составе туристического пакета.
Отмечается, что более 100 тысяч пассажиров приобрели билеты "ВИМ-Авиа", однако сама авиакомпания не может возместить данные убытки.