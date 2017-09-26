Следователи проверят сообщения СМИ о мошенничестве туроператоров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователи проверят сведения, распространённые в СМИ, о мошеннических действиях туроператоров, в результате которых жители Москвы не смогли вернуться с мест отдыха, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следствием получены сведения о том, что на территории города Москвы, в том числе в Северном округе, различные компании, оказывающие услуги в области туристической деятельности, в летне-осенний период 2017 года реализовали туристические путевки жителям столицы на отдых за пределами Российской Федерации на сумму более 1 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере. При этом, по предварительным данным, компании не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату граждан с мест отдыха", — сказала Иванова,
В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.