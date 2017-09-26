Следователи проверят сообщения СМИ о мошенничестве туроператоров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователи проверят сведения, распространённые в СМИ, о мошеннических действиях туроператоров, в результате которых жители Москвы не смогли вернуться с мест отдыха, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам проверить соответствующую информацию СМИ поручил руководитель Главного следственного управлением Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов.

"Следствием получены сведения о том, что на территории города Москвы, в том числе в Северном округе, различные компании, оказывающие услуги в области туристической деятельности, в летне-осенний период 2017 года реализовали туристические путевки жителям столицы на отдых за пределами Российской Федерации на сумму более 1 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере. При этом, по предварительным данным, компании не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату граждан с мест отдыха", — сказала Иванова,

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.