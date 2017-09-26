В Совфеде обсуждают идею создания аналога "Турпомощи" для авиаперевозчиков

ЦИНДАО (Китай), 26 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Совет Федерации обсуждает возможности законодательного урегулирования ситуаций аналогичных той, что сложилась с "ВИМ-Авиа", и создания ассоциации для авиаперевозчиков по примеру "Турпомощи" в туротрасли, сообщил РИА Новости во вторник председатель экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

Собеседник агентства напомнил, что ситуация с "ВИМ-Авиа" назревала достаточно долго, и у компании всплывали разного рода проблемы в течение последнего полугодия. Тем не менее, многие туроператоры продолжали перевозить туристов при участии "проблемного" перевозчика, отметил он.

"Становится очевидно, что нам необходимо совершенствовать систему защиты туристов. "Турпомощь" обязана оказывать помощь при неисполнении обязательств туроператором", — сказал Фомин.

"Я уже слышал предложения своих коллег из турбизнеса относительно необходимости создания аналога "Турпомощи", только для авиаперевозчиков. Сейчас мы обсуждаем все возможные варианты законодательного регулирования таких вопросов, включая этот", — прокомментировал ситуацию сенатор.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".