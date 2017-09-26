АТОР: туроператоры понесли большие убытки из-за проблем с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Убытки туроператоров от проблем "ВИМ-Авиа" пока составляют несколько десятков миллионов долларов, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она пояснила, что туроператоры, которые сотрудничали с авиакомпанией, выплатили "ВИМ-Авиа" депозиты в объеме нескольких десятков миллионов долларов на случай, если перевозчик не сможет выполнить программу полетов. Однако эти средства возвращены не были.
Она добавила, что просьба АТОР к правительству об оказании помощи туристическому рынку остается в силе.
"Остается в силе наша просьба к правительству оказать сейчас туристическому рынку и, конечно, клиентам туристических компаний, российским гражданам, которые находятся за границей, и которые планировали свои перелеты на рейсах авиакомпании "ВИМ-Авиа", — сказала Ломидзе.