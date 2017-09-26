АТОР: туроператоры понесли большие убытки из-за проблем с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Убытки туроператоров от проблем "ВИМ-Авиа" пока составляют несколько десятков миллионов долларов, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".

Она пояснила, что туроператоры, которые сотрудничали с авиакомпанией, выплатили "ВИМ-Авиа" депозиты в объеме нескольких десятков миллионов долларов на случай, если перевозчик не сможет выполнить программу полетов. Однако эти средства возвращены не были.

"Депозиты возвращены не были. Будем считать, что на данный момент потери составляют несколько десятков миллионов долларов вот тем 10 туроператорам, которые сотрудничали с "ВИМ-Авиа",- пояснила Ломидзе.

Она добавила, что просьба АТОР к правительству об оказании помощи туристическому рынку остается в силе.

"Остается в силе наша просьба к правительству оказать сейчас туристическому рынку и, конечно, клиентам туристических компаний, российским гражданам, которые находятся за границей, и которые планировали свои перелеты на рейсах авиакомпании "ВИМ-Авиа", — сказала Ломидзе.