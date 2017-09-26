Ростуризм призвал россиян к осторожности из-за активности вулкана на Бали

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности на фоне активности вулкана Агунг на острове Бали, сообщает ведомство во вторник.
"В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные или медицинские маски, любые тканевые повязки или полотенца (желательно – увлажненные) для защиты дыхательных путей, носить защитные солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, в помещениях плотно закрывать окна и двери, без необходимости не выходить на улицу. Иметь при себе запас воды и продуктов", — говорится в сообщении.
Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался. В стране введен наивысший уровень опасности. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.