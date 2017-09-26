Ростуризм призвал россиян к осторожности из-за активности вулкана на Бали

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности на фоне активности вулкана Агунг на острове Бали, сообщает ведомство во вторник.

В понедельник СМИ сообщали, что почти 50 тысяч человек эвакуировано на индонезийском острове Бали в связи с возможным извержением вулкана Агунг. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, в центры эвакуации было доставлено 14 тонн гуманитарной помощи.

"В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные или медицинские маски, любые тканевые повязки или полотенца (желательно – увлажненные) для защиты дыхательных путей, носить защитные солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, в помещениях плотно закрывать окна и двери, без необходимости не выходить на улицу. Иметь при себе запас воды и продуктов", — говорится в сообщении.

Кроме того, все россияне, временно или постоянно проживающие в Индонезии, могут встать на консульский учет на сайте Консульского департамента МИД России, отметили в ведомстве.

Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался. В стране введен наивысший уровень опасности. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.