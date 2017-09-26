МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air примет участие в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
4.2%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
40.9%Соотношение цены и качества услуг
21.1%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
33.8%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
"Мы сейчас проводим анализ возможностей перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа", сегодня уже выполнили два рейса, завтра будут еще два", — рассказали в Azur Air.
Конкретный план по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" на ближайшее время будет готов сегодня вечером, добавил представитель.