МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air примет участие в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

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Ранее "ВИМ-Авиа" из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы. Несколько десятков тысяч пассажиров могут пострадать от ситуации с авиакомпанией.

"Мы сейчас проводим анализ возможностей перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа", сегодня уже выполнили два рейса, завтра будут еще два", — рассказали в Azur Air.

Конкретный план по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" на ближайшее время будет готов сегодня вечером, добавил представитель.