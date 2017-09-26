В Крыму начали разработку регионального закона о курортном сборе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма приступили к разработке регионального закона о введении курортного сбора, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять свои законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

"Мы приступили к разработке законопроекта. Свои предложения готовит минэкономразвития, минтуризма, общественная палата, комитет крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму. Затем все предложения будут совмещены воедино и выработан наиболее приемлемый вариант по курортному сбору", — сказал Черняк.

По его словам, республика прорабатывает несколько вариантов курортного сбора, окончательной позиции пока нет.

"После прохождения всех юридических процедур окончательный вариант законопроекта будет вынесен на сессию государственного совета и утвержден в первом и втором чтении до 1 декабря", — отметил собеседник агентства.

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