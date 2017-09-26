В Крыму начали разработку регионального закона о курортном сборе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма приступили к разработке регионального закона о введении курортного сбора, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Мы приступили к разработке законопроекта. Свои предложения готовит минэкономразвития, минтуризма, общественная палата, комитет крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму. Затем все предложения будут совмещены воедино и выработан наиболее приемлемый вариант по курортному сбору", — сказал Черняк.
По его словам, республика прорабатывает несколько вариантов курортного сбора, окончательной позиции пока нет.
"После прохождения всех юридических процедур окончательный вариант законопроекта будет вынесен на сессию государственного совета и утвержден в первом и втором чтении до 1 декабря", — отметил собеседник агентства.
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