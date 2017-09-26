В АТОР рассказали о туристической жизни в Каталонии на фоне референдума

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Туристическая жизнь в Каталонии остается спокойной на фоне приближения назначенного местными властями на 1 октября, но запрещенного центральными органами референдума о независимости, — транспорт, музеи и другие достопримечательности работают по расписанию, отмен экскурсий нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ведущих туроператоров направления.

Власти испанской Каталонии 1 октября планируют провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

"Одни из трудностей, с которыми пришлось столкнуться туристам, например, в Барселоне, это перекрытие улиц, которое происходит из-за акций в поддержку референдума, да шумовое сопровождение от этих протестных выступлений", — говорится в сообщении. Но, по сообщению принимающих компаний, не предвидится никаких ограничений, которые могут помешать повседневному пребыванию туристов, отмечает ассоциация.

"На сегодняшний день нет уведомлений о перекрытии улиц, либо об изменениях графиков работы музеев, транспорта и т.д. Полиция будет контролировать соблюдение порядка и скопление людей, как это бывает, например, при крупных событиях или фестивалях", — сообщили АТОР в "TUI Россия". Тем не менее, не исключено, что 1 октября в Барселоне из-за манифестаций будут снова перекрыты улицы, отмечает АТОР.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек, проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Женералитет настаивает, что референдум состоится, а общественные организации — Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural — призывают к "постоянной мобилизации".