Турзоны Доминиканы работают в нормальном режиме после урагана "Мария"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Туристическая инфраструктура Доминиканы, включая отели, аэропорты, пристани и автомагистрали, серьезно не пострадала после урагана "Мария", все турзоны республики функционируют в нормальном режиме, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Национальную ассоциацию отелей и туризма Доминиканы (ASONAHORES).

В четверг власти Доминиканы объявили "красный" — максимальный — уровень тревоги на территории 22 провинций страны из-за урагана "Мария". Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган ослаб до третьей категории. Еще накануне его сила оценивалась в максимальные пять баллов из пяти возможных.

Так, по информации ASONAHORES, основным туристическим объектам в Пунта-Кане, Самане и Пуэрто-Плате не нанесено серьезного ущерба от прохождения урагана "Мария", который принес в страну сильные дожди и ветры во второй половине дня в среду и четверг. Основные повреждения в этих районах связаны с элементами озеленения территории: поломаны деревья в отелях, пострадали сады и парки, некоторые пляжи. В штатном режиме также работает международный аэропорт Пунта-Кана, где сегодня ждут российские рейсы.

При этом все туристы, более 50 тысяч человек, проживающие в отелях на момент прохождения урагана в Пунта-Кана, Баваро и других курортах, ночевали в безопасных условиях. Те отдыхающие, которые были временно перемещены в другие гостиницы в рамках соблюдения протоколов штормовой безопасности, уже возвращаются в свои отели, отмечает АТОР.