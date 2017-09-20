В минтуризма Японии заявили, что в 2018 году подпишут с Россией меморандум

ТОКИО, 20 сен — РИА Новости, Ксения Нака. РФ и Япония в четверг подпишут меморандум об увеличении туристического объема между двумя странами в 2018 году до 220 тысяч человек, об этом на презентации Федерального агентства по туризму России, которая проходит в Токио, заявил заместитель руководителя агентства по туризму министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясуто Каварабаяси.

"В последнее время часто проводятся встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ и отношения двух стран заметно развиваются. Мы намерены активно привлекать туристов из Японии в Россию, используя возможности Чемпионата мира по футболу, в котором примет участие и сборная Японии. Япония также рассматривает Россию как перспективный рынок для привлечения туристов. В прошлом году в Москве был открыт офис организации по туризму при правительстве Японии. Завтра в агентстве по туризму Японии состоится подписание меморандума, в котором будет поставлена цель довести объем двустороннего туризма до 220 тысяч человек в 2018 году, а также о проведении на двусторонней основе гастрономических недель", — сказал высокопоставленный чиновник.

Презентация Ростуризма приурочена к открывающейся в Токио выставке Tourism Expo Japan 2017. В презентации принял участие посол Российской Федерации в Японии Евгений Афанасьев. В настоящее время, по данным посольства РФ в Японии, ежегодный объем туризма из России в Японию составляет около 70 тысяч человек в год, из Японии в Россию – также около 70 тысяч в год.