Ростуризм назвал число российских туристов в Мексике

Люди помогают пострадавшим во время землетрясения в Мехико

Люди помогают пострадавшим во время землетрясения в Мехико

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 российских туристов сейчас находятся в Мексике, однако все они далеко от эпицентра землетрясения, сообщается на сайте Ростуризма.

При этом ведомство рекомендует россиянам, находящимся на территории Мексики, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

"По данным туроператоров, в Мексике сейчас находятся около 100 российских туристов, однако все они находятся далеко от эпицентра землетрясения – на курортах Канкун и Ривьера-Майя", — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Число жертв составило 216 человек.

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