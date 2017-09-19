Поток греческих туристов в Россию возрастет, заявил министр туризма

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Число греческих туристов в РФ возрастет, так как экономика Греции улучшается, заявила во вторник РИА Новости министр туризма Греции Елена Кундура.

"Сейчас в Греции, как вы знаете, очень тяжелое положение, поэтому не многие могут себе позволить путешествовать в Россию. Сейчас у нас точных данных нет, но эта цифра тоже не очень велика", — сказала она.

Кундура сообщила, что основные цели поездок греков в Россию — бизнес и паломничество.

"Однако надеемся, что в следующем году, когда состояние греков несколько улучшится, эта цифра будет выше, чем в этом году. И мы уверены, что в 2018 году количество греческих туристов в Россию заметно увеличится, поскольку сейчас экономика страны находится уже на пути к выздоровлению, то есть наблюдается такой небольшой экономический рост", — отметила она.

Министр туризма Греции также возложила большие надежды на перекрестный год туризма Россия-Греция, "поскольку будет очень много мероприятий, направленных на продвижение России, и интерес, таким образом, возрастет со стороны греков тоже".

Перекрестный год туризма Россия-Греция 2017-2018 открывается 19 сентября.