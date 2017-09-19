В Египте ожидают 3,2 млн россиян в год после возобновления авиасообщения

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Египет надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с РФ и рассчитывает постепенно достичь ежегодного показателя в 3,2 миллиона российских туристов, приезжающих в эту страну, сообщил глава комитета по развитию туризма Египта Хишам ад-Думейри.
Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, прерванного в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения над Синаем все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.
Что касается восстановления авиасообщения, он подчеркнул, что "очень оптимистичен в этом вопросе" и очень надеется, что "мы вскоре этот вопрос решим".
Ад-Думейри отметил, что, если бы решение зависело от него, авиасообщение было бы восстановлено сегодня же, однако на данный момент этот вопрос находится на стадии переговоров с российским правительством.
"Мы очень плотно работаем с нашими российскими партнёрами в этом направлении с целью возобновления авиаперелетов из России в Египет. Мы уже обсудили с маркетинговыми агентствами нашу дальнейшую стратегию развития после того, как авиаперелеты возобновятся", — добавил ад-Думейри.
Заместитель главы Союза туристических палат Египта и член Российско-египетского делового совета Мустафа Халиль, в свою очередь, также заявил о готовности страны принять россиян в ближайшее время. По его словам, отели и инфраструктура полностью готовы к приезду российских туристов.
Он напомнил, что лидеры РФ и Египта уже обсуждали вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами на полях саммита БРИКС в Китае. "Так как этот вопрос обсуждается уже на высшем уровне, мы надеемся, что в очень-очень ближайшем будущем эти полеты возобновятся", — добавил Халиль.
Путин на пресс-конференции заявил, что Россия очень хочет восстановить авиасообщение с Египтом, но для этого необходима уверенность в безопасности ее граждан. Президент РФ выразил надежду, что в ближайшее время египетская сторона сможет решить эту задачу.