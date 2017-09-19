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В Египте ожидают 3,2 млн россиян в год после возобновления авиасообщения

16:3719.09.2017
(обновлено: 16:39 19.09.2017)
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© AP Photo / Vinciane JacquetТуристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Египет. Архивное фотоТуристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Египет. Архивное фото
© AP Photo / Vinciane Jacquet

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Египет надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с РФ и рассчитывает постепенно достичь ежегодного показателя в 3,2 миллиона российских туристов, приезжающих в эту страну, сообщил глава комитета по развитию туризма Египта Хишам ад-Думейри.

Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, прерванного в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения над Синаем все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Международный аэропорт Каир. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Туристам из России надо выделить залы в аэропортах, считает эксперт
"Наши самые оптимистические ожидания — это 3,2 миллиона туристов в год… Эту цифру мы надеемся достичь постепенно", — сказал ад-Думейри на пресс-конференции в Москве.

Что касается восстановления авиасообщения, он подчеркнул, что "очень оптимистичен в этом вопросе" и очень надеется, что "мы вскоре этот вопрос решим".

Ад-Думейри отметил, что, если бы решение зависело от него, авиасообщение было бы восстановлено сегодня же, однако на данный момент этот вопрос находится на стадии переговоров с российским правительством.

"Мы очень плотно работаем с нашими российскими партнёрами в этом направлении с целью возобновления авиаперелетов из России в Египет. Мы уже обсудили с маркетинговыми агентствами нашу дальнейшую стратегию развития после того, как авиаперелеты возобновятся", — добавил ад-Думейри.

Пляж в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Даминов Рафаэль
Эксперты ожидают роста цен на путевки в Египет после возобновления полетов
Он отметил, что египетская сторона надеется на дальнейшее сотрудничество и надеется, что в ближайшее время российские туристы вновь начнут приезжать в Египет.

Заместитель главы Союза туристических палат Египта и член Российско-египетского делового совета Мустафа Халиль, в свою очередь, также заявил о готовности страны принять россиян в ближайшее время. По его словам, отели и инфраструктура полностью готовы к приезду российских туристов.

Он напомнил, что лидеры РФ и Египта уже обсуждали вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами на полях саммита БРИКС в Китае. "Так как этот вопрос обсуждается уже на высшем уровне, мы надеемся, что в очень-очень ближайшем будущем эти полеты возобновятся", — добавил Халиль.

Туристы на пляже курорта Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamed El-Shahed
Туроператоры считают, что Египет в ближайшее время будет открыт
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе беседы на полях саммита БРИКС в Китае отметили положительную тенденцию в обеспечении Египтом авиационной безопасности.

Путин на пресс-конференции заявил, что Россия очень хочет восстановить авиасообщение с Египтом, но для этого необходима уверенность в безопасности ее граждан. Президент РФ выразил надежду, что в ближайшее время египетская сторона сможет решить эту задачу.

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