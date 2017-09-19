Депутат предложил способ избавления от русофобии и ксенофобии

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Путешествие в Россию может излечить иностранцев от русофобии, а внутренний туризм поможет россиянам избавиться от ксенофобии, заявил во вторник депутат Госдумы Михаил Дегтярёв, выступая на пленарном заседании "Туристическая индустрия как драйвер экономического развития" в рамках Международного Российского туристического форума "Отдых".

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"Въездной туризм лечит от русофобии, к такому выводу мы с депутатами пришли на экспертном совете. Человек, раз приехавший в Россию, навсегда излечивается от русофобии. Чем больше мы привезём сюда туристов, тем лучше для имиджа нашей страны", — сказал он.

По мнению депутата, внутренний туризм лечит ксенофобию. "Если вы побываете на Кавказе, увидите, какие они гостеприимные, вы никогда не будете бояться здесь выходцев с Кавказа. Больше нужно путешествовать внутри России", — считает Дегтярёв.