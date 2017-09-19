Депутат предложил способ избавления от русофобии и ксенофобии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Путешествие в Россию может излечить иностранцев от русофобии, а внутренний туризм поможет россиянам избавиться от ксенофобии, заявил во вторник депутат Госдумы Михаил Дегтярёв, выступая на пленарном заседании "Туристическая индустрия как драйвер экономического развития" в рамках Международного Российского туристического форума "Отдых".
23.2%Да, наши здравницы меня полностью устраивают
14.6%Нет, предпочитаю отдыхать за рубежом
24.1%Отдыхаю, но скрепя сердце – хотелось бы лучшего качества
22.7%Нет, но хотелось бы
15.4%Отдых вне дома не для меня
По мнению депутата, внутренний туризм лечит ксенофобию. "Если вы побываете на Кавказе, увидите, какие они гостеприимные, вы никогда не будете бояться здесь выходцев с Кавказа. Больше нужно путешествовать внутри России", — считает Дегтярёв.