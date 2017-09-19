В СФ призвали власти к более активному финансированию туризма в России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Государство должно внести больший вклад в новую Федеральной целевую программу по туризму, учитывая доходность туристической отрасли, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Выступая на пленарном заседании "Туристическая индустрия как драйвер экономического развития" в рамках туристического форума "Отдых", он напомнил, что сейчас доля туризма в ВВП страны составляет 3,4%.

"Если учесть не только прямые, а все составляющие туризма, то вклад туризма составит приблизительно 580 миллиардов рублей. Таким образом, мы можем чётко себе представлять, что если на реализацию новой Федеральной целевой программы по туризму просим от государства 83-85 миллиардов рублей, то представляете, какую скромную просьбу мы осуществляем по отношению к тому вкладу, который даёт туристская отрасль. Поэтому вклад государства должен быть больше", — сказал Рязанский.

Новая ФЦП по развитию туризма начнет действовать с 2019 года.