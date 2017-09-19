Соколов: Минтранс пока не получал приглашений посетить аэропорты Египта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Минтранс РФ не получал приглашений от египетской стороны проинспектировать аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил РИА Новости министр транспорта Максим Соколов.

Ранее специалисты РФ проверили меры безопасности каирского аэропорта. Как сообщил Соколов, эксперты позитивно оценивают принятые меры в одном из терминалов воздушной гавани. Минтранс РФ в свою очередь готовит предложения по возобновлению полетов в Каир.

"Пока еще нет", — сказал министр, отвечая на вопрос, было ли приглашение также посетить аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

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РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.