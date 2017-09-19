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В провинции Анкара открылся первый в Турции музей народной архитектуры

12:3119.09.2017
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоПервый в Турции музей народной архитектуры в провинции АнкараПервый в Турции музей народной архитектуры в провинции Анкара
© РИА Новости / Алена Палажченко

АНКАРА, 19 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Первый в Турции музей народной архитектуры и быта Yaşayan Köy ("Интерактивная деревня") открыт в районе Бейпазары провинции Анкара.

Руководитель проекта, доктор культурологии университетов Хаджеттепе, Гази и Билькент в Анкаре Сема Демир ранее, в 2007 году открыла первый в Турции интерактивный музей народной культуры и быта в Бейпазары, в 2012 году — опять же первый в Турции музей-хамам в историческом здании турецких бань.

"Наша цель – показать архитектурное разнообразие Турции. Главный дом и наша гордость – это дом XVII века, который стоял в своё время в анкарском районе Эрзурум, и был снесен в 1951 году. Но турецкий архитектор Махмут Акок сделал его детальный план, по которому мы смогли восстановить дом полностью, до последнего гвоздя. Кроме этого, он тщательно изучил материал, из которого дом был сделан, мы воспроизвели его в точности: использовали только традиционный материал. Воссозданием дома занимались мастера, владеющие знаниями и навыками строительства оригинальных традиционных османских домов. Этот дом площадью 375 квадратных метров представляет собой лучший образец традиционного дома зажиточного хозяина Центральной Анатолии", — сказала Демир РИА Новости.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоПервый в Турции музей народной архитектуры в провинции Анкара
© РИА Новости / Алена Палажченко
Первый в Турции музей народной архитектуры в провинции Анкара

Музей расположен на территории 25 тысяч квадратных метров. Здесь представлены дома, характерные для четырех регионов Турции — Центральной и Юго-Восточной Анатолии, Черноморского и Средиземноморского регионов. В ближайшем будущем планируется также представить Эгейский и Мраморноморский регионы и Восточную Анатолию. Все дома воссоздаются по чертежам Акока с той же научной достоверностью и из "родных" материалов.

Деревянные здания разбросаны по территории комплекса с несколькими улицами и центральной площадью. Есть в этнографической деревне ресторан с анатолийской кухней и "улица ремесленников" — это 16 деревянных домиков, где работают мастера разных искусств: медники, стекольщики, швеи народных узоров разными техниками. На территории музея также находится усыпальница одного из ранних исламских философов Убейдуллаха Ахрара, небольшая мечеть, колодец, источник, общественная прачечная XIX века, деревенская общественная печь и место для изготовления виноградного сиропа (пекмеза). Посетители могут рвать фрукты с фруктовых деревьев, растущих вдоль дорожек, а дети любят проводить время в открытой животноводческой ферме, где содержатся козы, ослы, овцы, куры, утки и гуси.

Сотрудники деревни предлагают посетителям поучаствовать в народных турецких играх и учат их ходить на ходулях, бросать волчок, вести потешные бои и другим деревенским развлечениям.

"Десять человек у нас работают на зарплате официально, но мы приветствует и добровольцев, которые с удовольствием приезжают сюда работать в саду и мастерских, вести экскурсии по территории комплекса. Мы создали на звукозаписывающей студии для каждого дома театрализованный аудиогид, который записан профессиональными актёрами. Посетители гуляют по дому и слышат разговоры его невидимых жильцов, которые не только общаются друг с другом, но и рассказывают о доме, его обитателях и традициях", — рассказала руководитель музея.

Музей открыт с 1 апреля по 1 ноября. Ожидается, что в течение года он будет принимать до 20 тысяч посетителей.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоПервый в Турции музей народной архитектуры в провинции Анкара
© РИА Новости / Алена Палажченко
Первый в Турции музей народной архитектуры в провинции Анкара
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