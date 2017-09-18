Туроператор рассказал, какие меры могут увеличить турпоток в Россию

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Введение безвизового режима для граждан ряда стран и расширение возможностей облегчённого получения виз для иностранных туристов может увеличить въездной турпоток в Россию на 15%, сообщил РИА Новости генеральный директор СП "Intourist/Thomas Cook" Леонид Мармер.

"Мы оценивали, что введение определенных мероприятий по упрощению и отмене визового режима позволит увеличить въездной турпоток в Россию на 15% ежегодно… Это резко увеличит нам и сезонность прибытий, и поможет реализовывать такие продукты, как сити-брейки, когда решение принимается моментально и человек посещает страну, купив билеты спонтанно без необходимости оформлять визу", — сказал собеседник агентства на встрече во время проведения Международного туристического инвестиционного форума.

В качестве основных предложений по облегчению визового режима для иностранных туристов он назвал масштабирование схемы о безвизовых групповых поездках, которая работает с Китаем, и предложил расширить эксперимент с электронными визами за пределы Приморского края.

Кроме того, туроператор по въездному туризму считает важным разрешить безвизовое пребывание на срок до 72 часов не только пассажирам круизных судов, прибывающих в Санкт-Петербург, но и гостям других российских портов. Он также обратил внимание на безвизовые возможности для транзитных пассажиров и туристов на пограничных территориях.

Мармер уверен, что росту въездного турпотока будет способствовать и расширение списка стран, с которыми у РФ предусмотрен облегчённый визовый режим.