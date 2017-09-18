Туроператоры предложили меры по облегчению визового режима для иностранцев

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Для развития турпотока имеет смысл рассмотреть возможность введения безвизового пограничного туризма в отдельных регионах России со странами, не представляющими опасность в плане терроризма и миграции, заявил РИА Новости в понедельник генеральный директор СП "Intourist/Thomas Cook" Леонид Мармер.

Отвечая на вопрос об эффективности мер по облегчению визового режима для иностранных туристов в рамках проведения Международного туристического инвестиционного форума, Мармер отметил эффективность введения безвизового пограничного туризма на примере взаимодействия Бурятии и Монголии.

"То есть туристы пограничных регионов смогут пересекать границу в рамках определенной зоны. Это увеличит нам количество иностранных прибытий. Поэтому нужно определить, какие регионы России имеют аналогичный потенциал и не являются опасными в плане терроризма и миграции, чтобы применить такой механизм", — сказал Мармер.

Он также рассказал о другой мере — введении ограниченного безвизового пребывания на территории России для транзитных иностранных пассажиров. "Эта практика опробована и применена во многих странах мира. Если в Москве, которая имеет четыре аэропорта, такая практика будет применена, то это резко увеличит количество транзитных пассажиров. Пока если иностранцы прилетают в один аэропорт, то для того, чтобы вылететь из другого аэропорта, им нужно делать российскую визу, что страшно ограничивает приём иностранцев", — пояснил Мармер.

"Кроме того, мы видим очень эффективную практику на примере граждан Израиля, которые пользуются и собственной, и российской авиакомпаниями. Примерно 70% пассажиров летит через Россию транзитом — благо, с этой страной у нас действует безвизовый режим. Если израильтяне прилетают утром, они выезжают в Москву, смотрят город, а потом летят дальше. Потенциал в этом бесконечный, но пребывание нужно регламентировать. Пусть, сначала это будет 24 часа, потом 48 и 72 часа", — добавил он.

Международный туристический инвестиционный форум проходит в Москве 17-19 сентября.