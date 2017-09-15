Владимирский закон о туризме поможет создать условия для развития отрасли

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Проект закона "О туристской деятельности во Владимирской области", который обсуждают депутаты Законодательного собрания региона, поможет определить приоритеты в этой сфере и выделять средства из регионального бюджета на развитие туризма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного парламента.

"Законопроект призван регламентировать работу по созданию благоприятных условий для развития туризма во Владимирской области. По сути, это базовый документ, который определит полномочия исполнительной и законодательной властей региона в данной сфере, основы финансирования, кадрового обеспечения и приоритеты в работе. Появление такого закона позволит выделять деньги на развитие туристических направлений при распределении областного бюджета", — прокомментировала законопроект председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ Заксобрания Ольга Хохлова.

По ее словам, на ближайшем заседании Законодательного собрания документ должен быть принят в первом чтении.

"При обсуждении возникли некоторые сложности с понятийным аппаратом. Его надо доработать. Именно поэтому мы предлагаем пока только первое чтение", — пояснила Хохлова.

Владимирская область является одним из наиболее развитых туристических регионов России. Традиционно она привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных туристов. Владимир и Суздаль входят в туристический маршрут "Золотое кольцо России". С исторической и культурной точек зрения интересны и другие города и населенные пункты области: Муром, Александров, Гусь-Хрустальный, Вязники, Боголюбово, Мстера. В последние годы активно продвигается экотуризм, ведь почти 12% площади региона, а это порядка 350 тысяч гектаров, занимают особо охраняемые природные территории. Все большую популярность у туристов набирает национальный парк "Мещера", где представлен весь характерный для центральной России животный мир, отметил представитель пресс-службы Заксобрания.