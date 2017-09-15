Минздрав хочет в семь раз повысить число медицинских туристов из-за рубежа

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минздрав РФ разрабатывает программу по развитию медицинского туризма, согласно которой число иностранных пациентов планируется увеличить более чем в семь раз — до 500 тысяч человек в год с нынешних 66 тысяч, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

По данным Минздрава, на которые ссылается газета, по итогам прошлого года "объем медицинской помощи иностранным гражданам в стоимостном выражении составил более 1,5 миллиарда рублей, к услугам российских медиков обратились более 66 тысяч пациентов".

"Согласно планам ведомства, после реализации программы по выводу России в страны-лидеры медицинского туризма поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить 500 тысяч человек в год", — говорится в материале.

Как пишет газета, в рамках программы по развитию медицинского туризма в России планируется сформировать регионы-кластеры. По словам Краевого, в их число войдут столичный, северо-западный, новосибирский регионы, включая Томск. Кроме этого, определен список из 17 пилотных федеральных государственных бюджетных учреждений для реализации программы.

В ведомстве отмечают необходимость создания рейтинга медучреждений на основе объективных показателей результатов лечения, оснащенности и квалификации персонала для обеспечения качества медицинских услуг.

Сообщается, что порядка 60% медицинских туристов на сегодняшний день составляют граждане стран Центральной Азии, еще треть пациентов приезжает в Россию из Европы. По словам замминистра, предполагается, что работа с иностранцами будет вестись как через централизованную организацию медицинского туризма, так и через создание международных отделов при стационарах. Ожидается, что благодаря программе Россия сможет войти в пятерку стран-лидеров медицинского туризма в ближайшие десять лет.