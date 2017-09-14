Туроператор: дотации властей Хайнаня сделают цены на туры привлекательными

Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае. Архивное фото

Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Поддержка правительства китайского острова Хайнань, которую оно оказывает иностранным туроператорам, поможет создать турпродукт с привлекательной ценой и сделать Хайнань конкурентоспособным со всеми массовыми направлениями, которые представлены на российском рынке, заявил в четверг коммерческий директор китайского туроператора "Жемчужная река" Евгений Косинков.

Выступая на пресс-конференции, посвященной выходу на российский рынок китайского туроператора "Жемчужная река", он подчеркнул, что в начале осуществления прямых чартерных полётов из регионов России на Хайнань цены будут весьма привлекательными.

"Хочу отметить, что правительство острова Хайнань очень существенно поддерживает иностранных туроператоров. Именно благодаря этой поддержке, получается достичь такой привлекательной цены. Таким образом, Хайнань станет конкурентоспособным со всеми массовыми направлениями, которые представлены на российском рынке", — сказал Косинков.

Представитель туроператора также уточнил, что на начальном этапе продаж практически всю дотацию компания будет отдавать туристам. "Поэтому цены на старте будут достаточно низкими и комфортными для наших клиентов", — пояснил он.

Спикер подчеркнул, что субсидии правительства КНР на развитие въездного туризма в стране выплачиваются не авиаперевозчикам, а китайским туроператорам, но поскольку "Жемчужная река" является китайской компанией, она может воспользоваться этой господдержкой.