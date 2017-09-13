Египет примет участие в туристической выставке в Москве

КАИР, 13 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет примет участие в международной туристической выставке "Отдых Leisure 2017", которая пройдет в Москве 19-21 сентября, сообщил египетскому порталу "Ватан ньюз" заместитель главы Союза туристических палат Египта Мустафа Халиль.
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По словам представителя Союза турпалат Египта, Управление по активизации туризма АРЕ подготовит протокол, чтобы предложить его к заключению российским туристическим компаниям.
"В нем будут определены рамки взаимодействия после возобновления туристического потока из России в Египет, все меры, гарантии прав и интересов туристов, компаний и отелей", — пояснил Халиль.