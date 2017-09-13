Турсектор Египта готовится к возвращению российских туристов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туристический сектор Египта обсуждает необходимость реновации отелей, запуска промо-кампании в России и даже отмены виз для граждан РФ в связи с перспективой возможного возвращения в этом году российских туристов в страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее в сентябре объявил, что Египет выразил готовность подписать с Россией протокол для возобновления авиационного сообщения между странами. По словам министра, есть предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году, и вопрос рассматривается на высшем уровне.

РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения в октябре 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

АТОР отмечает, что только в одном Шарм-Эль-Шейхе около 80 гостиниц и не менее 50 отелей хотят возобновить работу, сделать косметический ремонт, поставить новое оборудование на кухне и приступить к отсыпке пляжей. Египетские отельеры просят правительство предоставить им на эти цели льготные кредиты, говорится в сообщении.

Также в Египте рассматриваются предложения по отмене въездных виз для российских туристов. Так, для граждан РФ виза оформляется по прибытию и стоит 25 долларов, за исключением Шарм-эль-Шейха, где за въезд не надо платить. Отмена виз на первом этапе позволит привлечь в страну больше туристов из России, а также показать заинтересованность страны в скорейшем восстановлении российского рынка, приводится мнение египетской стороны в сообщении.