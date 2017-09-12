Большинство российских предпринимателей выступили против курортного сбора

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 70% российских предпринимателей не поддерживают инициативу введения курортного сбора, следует из промежуточных итогов исследования, проведенного общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".
"Бизнес не верит в перспективу нововведения, это 75% всех опрошенных. 62% респондентов считают, что это приведет к увеличению затрат туристов", — приводятся в сообщении на сайте организации слова вице-президента "Опоры России", председателя комитета по внутреннему туризму Алексея Кожевникова.
Кожевников отметил, что не поддерживают введение курортного сбора не только предприниматели из регионов, в которых вводится данный сбор, но и других российских субъектов. Там выражают опасение, что на их территории может также появиться курортный сбор, что, по их мнению, обязательно снизит привлекательность внутреннего туризма.
По мнению Кожевникова, рост затрат населения через введение сбора не поможет решению по-настоящему серьезных инфраструктурных вопросов на российских курортах.