Большинство российских предпринимателей выступили против курортного сбора

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 70% российских предпринимателей не поддерживают инициативу введения курортного сбора, следует из промежуточных итогов исследования, проведенного общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Бизнес не верит в перспективу нововведения, это 75% всех опрошенных. 62% респондентов считают, что это приведет к увеличению затрат туристов", — приводятся в сообщении на сайте организации слова вице-президента "Опоры России", председателя комитета по внутреннему туризму Алексея Кожевникова.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Согласно закону, сбор вводится "для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

Кожевников отметил, что не поддерживают введение курортного сбора не только предприниматели из регионов, в которых вводится данный сбор, но и других российских субъектов. Там выражают опасение, что на их территории может также появиться курортный сбор, что, по их мнению, обязательно снизит привлекательность внутреннего туризма.

При этом проведенный среди населения опрос, напротив, свидетельствует о большей лояльности к принятому федеральному закону — почти 41%. Половина из них выражает уверенность в том, что курортный сбор позволит улучшить качество туристической инфраструктуры, отмечается в сообщении.

По мнению Кожевникова, рост затрат населения через введение сбора не поможет решению по-настоящему серьезных инфраструктурных вопросов на российских курортах.