Эксперты отметили уменьшение средней цены авиабилетов за рубеж

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя стоимость авиаперелета из России за рубеж за январь-август текущего года снизилась в годовом выражении на 16%; при этом спрос на заграничные направления вырос более чем в полтора раза, подсчитали опрошенные РИА Новости эксперты туристических сервисов.

"В среднем цена на перелет за границу в январе-августе 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%. Эти данные коррелируют и с изменением курса валют — курс доллара и евро в январе-августе 2017 года снизился на 15-17% в сравнении с показателями в январе-августе 2016 года", — заявил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Что касается внутренних направлений, то здесь произошло снижение средней цены авиабилета примерно на 8%.

Основными причинами падения стоимости, отметили в OneTwoTrip, является не только небольшое укрепление рубля по отношению к доллару и евро, но и рост числа перевозчиков на популярных маршрутах. Также на ценах отразилось введение рядом авиакомпаний более дешевых (безбагажных) тарифов.

По данным Aviasales, спрос на заграницу у россиян в первом полугодии 2017 года вырос на 63%. Самыми популярными направлениями у россиян в первом полугодии стали: Кишинев (продажи билетов выросли на 40%), Ереван (рост на 37%), Тбилиси (рост на 41%), Бишкек (рост на 52%), Минск (рост на 49%), Баку (рост на 64%).

За год, отмечают эксперты Aviasales, значительно цена перелета снизилась на маршрутах из Москвы в Минск (падение стоимости билета на 28% — до 6,824 тысячи рублей), из Москвы в Баку (снижение на 26%, до 12,912 тысячи рублей) или из Москвы в Тиват (падение на 19% — до 29,643 тысячи рублей).