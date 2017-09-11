АТОР: турпоток из России на Шри-Ланку может увеличиться на 30-40%

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские туроператоры прогнозируют, что рост туристического потока на Шри-Ланку в высокий сезон 2017 года может достигнуть 30-40% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Шри-Ланка этой зимой претендует на роль главного открытия сезона. Между привычными Таиландом и Вьетнамом, с одной стороны, и Шри-Ланкой с другой, российские туристы могут сделать выбор в пользу последней, поскольку масса завсегдатаев Юго-Восточной Азии еще не успела посетить эту страну", — говорится в сообщении.

Данные Росстата о количестве россиян, выезжающих за рубеж с целью туризма, указывают на то, что Шри-Ланка имеет хорошие перспективы роста туристического потока. В 2016 году на остров прибыло 58,2 тысячи туристов из России, а за первые шесть месяцев этого года – уже 33,3 тысячи. Таким образом, темпы роста турпотока за неполный год, без учета приходящегося на осень пика сезона, составляют 14%.

"Туроператоры в России строят обширные планы по отправке туристов на Шри-Ланку в осенне-зимнем сезоне и констатируют спрос на раннее бронирование. В компаниях отмечают, что благодаря увеличивающемуся ассортименту отелей туристы перестают рассматривать остров как исключительно дорогое направление. По прогнозам туроператоров, рост турпотока в этом сезоне может достигнуть 30-40% к прошлому году. На рост и восстановление докризисного уровня турпотока надеются и в самой Шри-Ланке", – полагают в АТОР.

На туристической выставке "Отдых 2017" страна будет представлена многочисленной делегацией. Без представителей принимающих туркомпаний и гостиниц, которые будут работать на стенде Шри-Ланки, сориентироваться во всем многообразии туристической инфраструктуры острова непросто: его береговая линия – это более тысячи километров пляжей, шумных и для романтического отдыха, семейных и молодежных; в стране около 10 тысяч отелей, от самых респектабельных до экономичных вариантов.

В АТОР подчеркивают, что не стоит рассматривать Шри-Ланку исключительно как "зимний пляж". Это круглогодичное направление, страна не только выдающихся природных богатств, но и древней культуры. История острова насчитывает более 2 тысяч лет. Гостей Шри-Ланки ждут в 12 национальных парках и трех заповедниках, а также в первом в мире слоновьем питомнике Полоннарува. На территории Шри-Ланки расположены восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе старая часть города Галле, священный город Канди, скала-крепость Сигирия.