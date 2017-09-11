Российские туристы не пострадали от урагана на Кубе, сообщили в АТОР

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские туристы не пострадали от урагана на Кубе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На текущий момент со стороны принимающей компании на Кубе нет информации о каких-либо инцидентах, угрожающих жизни и здоровью кого-либо из российских туристов", — сообщила ассоциации гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

Отмечается, что чрезвычайное положение из-за урагана было объявлено в 11 из 15 кубинских провинций, в том числе в Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас, Камагуэй Вилья-Клара. По данным кубинских властей, всего из прибрежных районов северного побережья Кубы до прохождения штормового фронта эвакуировано около 10 тысяч иностранных туристов. Подавляющее большинство из них составляют канадцы.

С островов Кайо-Коко и Кайо Санта Мария были эвакуированы в район Варадеро все организованные российские туристы, находящиеся на курортах этих островов, порядка 150 человек, ссылается ассоциация на власти Кубы. Всего с этих островных курортов было эвакуировано порядка 1 тысячи иностранных туристов.

Отмечается, что в самом Варадеро все относительно спокойно. Анна Подгорная сообщила ассоциации, что последний завоз и вывоз туристов в Варадеро был произведен 8 сентября. Следующий рейс, 18 сентября, ожидается по расписанию. Туристы продолжают оставаться в своих отелях, а эвакуация не проводилась. Не эвакуировались и туристы, отправленные по линии туроператора Coral Travel.

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Аэропорт Гаваны 11 сентября будет работать по фактической погоде. Аэропорт на острове Кайо-Коко закрыт до полного восстановления, а аэропорт Варадеро закрыт до 14 сентября. В ANEX Tour сообщили, что по всем заявкам с вылетами AZUR Air, ранее запланированным на 13 сентября в Варадеро, согласно договору, будут предложены альтернативные варианты отдыха в Доминиканской республике с концепцией отдыха, аналогичной забронированному туру. При этом вылет в Москву 13 сентября, ранее запланированный из аэропорта Варадеро, в связи с его закрытием будет выполняться из аэропорта Гаваны.