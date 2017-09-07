Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов об урагане "Ирма"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе, сообщает российское ведомство в четверг.

"Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, в обязательном порядке информировать своих клиентах о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности, а российских туристов – внимательно отнестись к соблюдению этих мер", — говорится в сообщении.

Ростуризм также сообщает, что находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИДа России, структурами министерства в странах Карибского бассейна, Росавиацией, а также представительством минтуризма Доминиканской республики в Москве и следит за развитием ситуации.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.