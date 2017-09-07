Египет рассчитывает на девять миллионов туристов до конца года

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Египет рассчитывает в 2017 году привлечь на свои курорты от 7 до 9 миллионов иностранных туристов, заявил РИА Новости глава комитета по развитию туризма арабской республики Хишам ад-Думейри.
По его словам, "последние данные свидетельствуют о существенном развитии туристического сектора, который уже встал на путь выздоровления после продолжающегося спада".
"Среди факторов, которые вызывают оптимизм, установившаяся в Египте стабильность, также мы надеемся на возобновление авиасообщения между Россией и Египтом", — добавил глава комитета.
РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения в октябре 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.