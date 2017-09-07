Египет рассчитывает на девять миллионов туристов до конца года

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Египет рассчитывает в 2017 году привлечь на свои курорты от 7 до 9 миллионов иностранных туристов, заявил РИА Новости глава комитета по развитию туризма арабской республики Хишам ад-Думейри.

"Наша текущая цель — возвращение к среднему уровню, который был в Египте в период с 2011 до 2015 годов, то есть от 7 до 9 миллионов туристов в год… Этой цели мы стремимся достичь в этом году", — сказал ад-Думейри.

По его словам, "последние данные свидетельствуют о существенном развитии туристического сектора, который уже встал на путь выздоровления после продолжающегося спада".

"Среди факторов, которые вызывают оптимизм, установившаяся в Египте стабильность, также мы надеемся на возобновление авиасообщения между Россией и Египтом", — добавил глава комитета.

Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси отметили положительную тенденцию в обеспечении Египтом авиационной безопасности, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае. Путин на пресс-конференции во вторник заявил, что Россия очень хочет восстановить авиасообщение с Египтом, но для этого необходима уверенность в безопасности ее граждан. Президент РФ выразил надежду, что в ближайшее время египетская сторона сможет решить эту задачу.

РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения в октябре 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.