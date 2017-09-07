Египет ожидает скорого возобновления авиасообщения с Россией

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Египет ожидает скорого возобновления авиасообщения с РФ после заявления президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава комитета по развитию туризма арабской республики Хишам ад-Думейри.

"Мы ожидаем вскоре, отталкиваясь от последних заявлений президента России Владимира Путина, возобновления авиасообщения между Египтом и Россией… Это будет иметь очень позитивные результаты для туристической активности в Египте", — сказал ад-Думейри.

Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси отметили положительную тенденцию в обеспечении Египтом авиационной безопасности, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае. Путин на пресс-конференции во вторник заявил, что Россия очень хочет восстановить авиасообщение с Египтом, но для этого необходима уверенность в безопасности ее граждан. Президент РФ выразил надежду, что в ближайшее время египетская сторона сможет решить эту задачу.

РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения в октябре 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.