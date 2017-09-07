Ростуризм рассказал, как увеличить зону пляжного отдыха в России

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Территорию, которая может быть использована для организации массового пляжного отдыха в России, можно значительно увеличить за счёт Приморья, заявил в четверг РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"После присоединения Крыма к России протяжённость морских побережий, пригодных для пляжного отдыха, увеличилась на 500 километров. Однако наша страна имеет ещё серьёзный резерв на побережья Каспийского моря, в первую очередь, в Дагестане. Но там ещё нужно развивать инфраструктуру", — сказал он в беседе РИА Новости, которая состоялась на Восточном экономическом форуме.

Глава Ростуризма добавил, что "замечательное побережье имеет и Приморье, где с июня по сентябрь море прекрасно прогревается".

"К сожалению, регионы Дальнего Востока у нас никогда не воспринимались как дестинации для пляжного туризма", — продолжил Сафонов.

Он уточнил, что дальневосточники из других регионов часто приезжают отдыхать в Приморье, и посетовал, что баз отдыха и гостиниц там пока очень мало.

"Я считаю, что Дальний Восток обязательно нужно развивать как пляжную дестинацию. Здесь чистое море, с очень богатой флорой и фауной. Важно изменить представление россиян о Приморье и начать продвигать этот регион как пляжное направление, подготовив необходимую инфраструктуру", — резюмировал глава ведомства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.