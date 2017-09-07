В МЭР рассказали о финансировании российской туристической отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Говорить о том, реально ли увеличение государственного финансирования туристической отрасли после вступления в силу Федеральной целевой программы по развитию туризма в 2019 году, можно лишь чётко понимая, на что конкретно пойдут эти деньги, завил РИА Новости в четверг заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

"Мы выступаем за развитие туризма, но говорить о том, будет ли увеличиваться финансирование этой отрасли после принятия новой ФЦП по туризму к 2019 году можно только после того, как мы увидим эту программу", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Фомичев отметил, что туризм до сих пор остаётся одним из секторов экономики, возможности которого очень слабо реализуются.

"При том туристическом потенциале, которым располагает Россия, вклад в экономический рост страны он приносит недостаточный. Мы готовы плотнее заняться туризмом, но хотим увидеть более конкретные предложения. Просто говорить о том, что нужно больше денег, — это хорошо, но нужно чётко представлять, на что эти деньги направить", — пояснил замминистра.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.