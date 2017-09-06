Россия и Турция обсудят санитарную безопасность туристов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия и Турция проведут совещание по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия российских туристов в ноябре в Москве, заявила РИа Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Попова сообщила, что Роспотребнадзор совместно с Федеральным агентством по туризму проведут инспекцию отелей Турции на предмет того, как обеспечена работа по обеспечению безопасности российских туристов в связи с вирусом Коксаки.

"Самое важное, чего мы должны добиться в этот короткий период – это исполнение меморандума, который был подписан в 2014 году о взаимодействии с Турецкой республикой именно в части санитарно-эпидемиологического благополучия ровно по позициям, связанным с туризмом. Мы предлагали, и это записано в меморандуме, проводить совещание до начала сезона и после, но, к сожалению, турецкая сторона не была готова, а вот сегодняшняя ситуация заставила нас требовать, чтобы меморандум был выполнен в полном объеме, и мы получили согласие на проведение такого совещания по окончании сезона — в ноябре в Москве", — рассказала Попова в кулуарах ВЭФ.

Собеседница агентства отметила, что Роспотребнадзор намерен обсудить на совещании и итоги, с которыми вернутся эксперты после выезда в Турцию. "Поездка намечена на следующую неделю", — заявила она.

Меморандум предусматривает двустороннее сотрудничество по следующим направлениям: содействие в области профилактики, выявления причин распространения и сдерживания вспышек инфекционных болезней, сотрудничество в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в туристических зонах Турецкой республики. Стороны, признавая значительные угрозы для здоровья туристов, наносимые инфекционными заболеваниями и другими болезнями, обязуются максимально полно и открыто участвовать в процессе локализации и борьбы с любыми заболеваниями, несущими опасность для граждан Российской Федерации, выезжающих в Турцию, говорится в документе.