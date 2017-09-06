Российских туристов в зоне урагана сейчас очень мало, сообщили в РСТ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российских туристов, которые отдыхают в странах, предположительно попадающих в зону прохождения разрушительного урагана "Ирма", сейчас очень мало, так как высокий сезон в Латиноамериканских странах для наших соотечественников начинается ближе к зиме, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Сейчас трудно сказать, сколько именно россиян отдыхают в странах Латинской Америки, которым угрожает разрушительный ураган "Ирма", но можно утверждать, что их там совсем мало, так как для наших соотечественников высокий сезон в тех краях начинается гораздо позже, ближе к зиме. Пока россияне предпочитают отдыхать на более близких морских курортах. Например, первый чартер на Кубу отправится только перед Новогодними праздниками", — прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

Ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском Море, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, ураган обрушился на остров Барбуда около 2.00 (9.00 мск). Сейчас он движется на северо-запад со скоростью порядка 295 километров в час. Он, как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам специалистов, может достичь берегов Флориды к выходным.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.