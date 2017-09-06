Российских туристов в зоне урагана сейчас очень мало, сообщили в РСТ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российских туристов, которые отдыхают в странах, предположительно попадающих в зону прохождения разрушительного урагана "Ирма", сейчас очень мало, так как высокий сезон в Латиноамериканских странах для наших соотечественников начинается ближе к зиме, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Сейчас трудно сказать, сколько именно россиян отдыхают в странах Латинской Америки, которым угрожает разрушительный ураган "Ирма", но можно утверждать, что их там совсем мало, так как для наших соотечественников высокий сезон в тех краях начинается гораздо позже, ближе к зиме. Пока россияне предпочитают отдыхать на более близких морских курортах. Например, первый чартер на Кубу отправится только перед Новогодними праздниками", — прокомментировала ситуацию собеседник агентства.
Ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском Море, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.