Турпоток на Камчатку за три года вырос втрое

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Камчатка за 3 года втрое увеличила турпоток в регион — до более 200 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости на III Восточном экономическом форуме губернатор края Владимир Илюхин.

"За последние 3 года он увеличился в 3 раза. Мы начинали с 56 тысяч, сегодня он более 200 тысяч человек. Это растущий бизнес. Интерес к Камчатке растет. И это заставляет бизнес на Камчатке соответствовать требованиям. У нас появилось достаточно большое количество мини-отелей, баз. Сильно меняются вопросы, связанные с питанием туристов. Мы много работаем с туристическими компаниями, чтобы тот продукт, который предлагается, соответствовал стоимости, качеству и, конечно, вопросам безопасности", — сказал Илюхин.

Он добавил, что в регионе много маршрутов, связанных с территориальными особенностями, это вулканы, реки.

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