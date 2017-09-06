На Камчатке есть туры на любой кошелек, заявил глава региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. В Камчатском крае есть туры на любой кошелек — от приемлемых до самых дорогих в долину гейзеров, заявил глава региона Владимир Илюхин в интервью РИА Новости на III Восточном экономическом форуме.

"На то она сегодня и уникальная земля. Сегодня туры по цене есть на любой кошелек. Все зависит от набора услуг, которые хотите получить. Хотите побывать в долине гейзеров, это будет стоить… У нас есть туры с экономической точки зрения приемлемые", — сказал он, отвечая на вопрос о дороговизне туров на Камчатке.

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