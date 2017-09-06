Ростуризм: чтобы сверстать программу на полеты в Египет, нужно 2-3 недели

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российским туроператорам понадобится две-три недели на то, чтобы оценить спрос и составить новую чартерную полётную программу в Египет в случае, если будет снят запрет на авиаперелеты в эту страну, сообщил РИА Новости в среду советник по транспорту руководителя Федерального Совета по туризму Дмитрий Горин.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в среду объявил, что Египет выразил готовность подписать с Россией протокол для возобновления авиационного сообщения между странами.

Ранее в среду он заявил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году, и вопрос рассматривается на высшем уровне.

Собеседник агентства уточнил, что даже после того, как подпишут все необходимые документы, гарантирующие безопасность российских туристов и разрешат авиасообщение с Египтом, в Каир будут летать только регулярные рейсы.

"Что касается таких популярных направлений как Шарм-эш-Шейх и Хургада, то с учётом того, что у российских туроператоров остались депозиты в отелях на этих курортах, которые остаются замороженными уже два года, то бизнес сможет за две-три недели, оценить спрос и пересмотреть свои полётные программы", — сообщил Горин.

"Зимний сезон уже спланирован, 27 сентября начнётся зимняя авиационная навигация, так что в этой ситуации придётся переделывать полётную программу, которая на зиму уже сформирована. Но до этого нужно изучить спрос на Египет, чтобы реально продать эти туры", — пояснил он.

По мнению собеседника, удачным можно считать то обстоятельство, что наличие свободных самолётов на зимний сезон позволяет такую программу быстро сверстать. К тому же у турбизнеса есть опыт того, как действовать, который они получили после "открытия" Турции.