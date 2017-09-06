Ростуризм прогнозирует рост турбизнеса Египта после снятия ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. После того как египетские партнеры выполнят все требования российской стороны по обеспечению безопасности туристов, и будет принято решение о возобновлении авиационного сообщения с этой страной, туристический продукт может быть восстановлен очень быстро, заявил РИА Новости в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"Если египетские партнеры выполнят все требования, которые были сформулированы нашей правительственной комиссией относительно обеспечения безопасности наших туристов, и после этого будет принято решение возобновить авиационное сообщение, то египетский турпродукт может быть очень быстро представлен на российском рынке", — сказал Сафонов.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.