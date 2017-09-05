На острове Русский создадут туристический центр за 45 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подпишет с Центром исследований и планирования Шелкового пути соглашение о создании на острове Русский во Владивостоке Центра международного сотрудничества за 45 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава ФРДВ Алексей Чекунков.
Глава ФРДВ добавил, что объем инвестиций в проект составит 45 миллиардов рублей, из которых треть вложит российская сторона и две трети китайская.
"В качестве финансовых партнеров Центр пригласил Фонд Шелкового пути, Китайский банк развития и в качестве частного партнера HNA, хайнаньский холдинг, который владеет Hainan airlines и очень активно в последнее время вкладывает за рубежом", — добавил Чекунков.
По его словам, китайский банк развития высказал интерес предоставить кредитные средства, при этом, если будет интерес со стороны российских банков, то участие примут и они. Глава ФРДВ уточнил, что центр будет направлен на привлечение туристов не только из Китая, но в целом из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Администрация Приморского края сообщала, что китайские инвесторы намерены построить в Приморье выставочно-экспозиционный центр, который станет новой площадкой для проведения Восточного экономического форума. Сейчас ВЭФ проводится на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский.