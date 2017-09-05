На острове Русский создадут туристический центр за 45 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подпишет с Центром исследований и планирования Шелкового пути соглашение о создании на острове Русский во Владивостоке Центра международного сотрудничества за 45 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава ФРДВ Алексей Чекунков.

"В этом году мы планируем серьезный прогресс в работе с Китаем. Мы будем подписывать с Центром исследований и планирования Шелкового пути соглашение о создании Центра международного сотрудничества на острове Русский", — сообщил он.

Глава ФРДВ добавил, что объем инвестиций в проект составит 45 миллиардов рублей, из которых треть вложит российская сторона и две трети китайская.

"В качестве финансовых партнеров Центр пригласил Фонд Шелкового пути, Китайский банк развития и в качестве частного партнера HNA, хайнаньский холдинг, который владеет Hainan airlines и очень активно в последнее время вкладывает за рубежом", — добавил Чекунков.

По его словам, китайский банк развития высказал интерес предоставить кредитные средства, при этом, если будет интерес со стороны российских банков, то участие примут и они. Глава ФРДВ уточнил, что центр будет направлен на привлечение туристов не только из Китая, но в целом из Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это деловой туризм, конгресс-выставочный туризм, реабилитационный туризм, санаторно-курортный туризм. Важным компонентом проекта являются объекты здравоохранения. Там участвует бывший министр здравоохранения Китая, которая сегодня является председателем женщин-врачей Китая. В том числе медицинские инвестиции, не тяжелой медицины, как госпитали, а как раз санаторно-курортные центры, которые раскрывают потенциал Дальнего Востока. Это экологически чистые привлекательные территории для азиатских гостей, где они могут провести немного времени, расслабиться, оздоровиться и вернуться к себе. В этом смысле при наличии любых ограничений умный проект, собранный коллективом сильных партнеров, будет поддержан с китайской стороны", — заверил Чекунков.

Администрация Приморского края сообщала, что китайские инвесторы намерены построить в Приморье выставочно-экспозиционный центр, который станет новой площадкой для проведения Восточного экономического форума. Сейчас ВЭФ проводится на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский.