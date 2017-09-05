Более четырех миллионов туристов отдохнули в Крыму к началу сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Более четырех миллионов туристов отдохнули в республике Крым с января по август текущего года, это на 4,2% числа отдыхающих меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили в Минкурортов и туризма республики.

"За январь-август 2017 года в Крыму отдохнуло 4087,3 тыс. туристов, что на 4,2% ниже уровня за аналогичный период прошлого года", — говорится в справке, опубликованной на сайте министерства.

Традиционно туристы выбирают для отдыха южный берег Крыма – там с начала года отдохнуло 43,5% от общего количества туристов. В Евпатории, Саках, Черноморском районе (запад Крыма) отдыхало 22% от общего числа туристов, на восточном побережье (Феодосия, Судак, Новый Свет, Керчь) – 19,7%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 14,8%, отметили в ведомстве.

Для путешествия в Крым 46% от общего числа туристов выбрали авиатранспорт, 42% приехали на автобусах, автомобилях и воспользовались паромной переправой; 12% – прибыло другими видами транспорта.

За 2016 год в Крыму отдохнули 5,57 миллиона туристов, в 2015 году Крым посетили 4,6 миллиона отдыхающих.

Власти республики ранее отмечали, что рассчитывают в текущем году сохранить турпоток на уровне прошлого года — в районе 5,6 миллиона человек. При этом глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что по состоянию на 18 августа, в Крыму отдохнуло 3,524 миллиона туристов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>